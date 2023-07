Inbrekers stelen fatbikes en stepjes uit opslag van Miquel: ‘Voor zeker 10.000 euro’

Utrecht in 1989 40 jaar na het laatste ritje van de Zeister tram, wilde Utrecht ‘m weer laten rijden: 30 jaar dáárna reed ie pas

Een terugkeer van de tram door de Utrechtse binnenstad naar Zeist: dat was het idee van het Utrechtse gemeentebestuur in 1989, schreef het Utrechts Nieuwsblad van woensdag 13 september. Deze tram – die in 1879 voor het eerst reed en er in 1949 mee ophield – vervoerde in de begintijd vooral Utrechters die een dagje in het bos wilden wandelden.