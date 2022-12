Ineens stond het huis van Lisa (26) en Esther (25) vol met drenkelingen en hulpverleners: ‘Zo'n chaos’

Vincent Bijlo gaat 2022 te lijf: ‘Als we op onze kop gaan staan, hangen alle omgekeerde vlaggen weer recht’

Valt er, aan het einde van dit bizarre, behoorlijk sombere en bij tijd en wijle misschien zelfs angstige jaar, ook nog iets te lachen? Tuurlijk wel, zegt Vincent Bijlo. ,,Juíst nu moeten we dat doen. Lachen, echt hárd lachen, lucht op. Dat is lekker. Je voelt je daarna weer even geweldig, bijna alsof je hebt gehuild.’’

3 december