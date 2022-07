Ineens was ze daar, de rondrennende koe op snelweg A2: ‘In dit geval mag je wél abrupt in de ankers gaan’

Hoe eigenaar van landgoed Zuylestein het geruïneer­de bos gaat herstellen: ‘Eerste jonge boompjes geplant’

Het voelt alsof ze eeuwen teruggaan in de tijd op landgoed Zuylestein in Leersum. In de 17de eeuw werden daar de eerste boompjes geplant die uitgroeiden tot een historisch bos. Nu moet Jemima de Brauwere, eigenaar van het landgoed, opníeuw jonge bomen planten. Want het bos werd vorig jaar tijdens de valwind ontzettend beschadigd.

21 juli