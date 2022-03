Informateur heeft advies klaar, coalitie in IJsselstein moet niet op oude voet verder: ‘Geen doorstart’

De LDIJ moet als grootste partij in IJsselstein het initiatief nemen om te komen tot een coalitie van LDIJ, VVD en CDA. Dat is het advies van informateur Patrick van den Brink. De drie partijen hebben samen 16 van de 23 zetels.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen behaalde de LDIJ met negen zetels (twee zetels winst ten opzichte van 2018) een forse overwinning. Op eerbiedige afstand volgde de VVD, die de afgelopen periode met de LDIJ in het college zat, met vier (een verlies van twee). Als derde eindigde het CDA dat drie zetels behaalde en daarmee gelijk bleef.

Informateur Van den Brink ziet in zijn advies veel punten van overeenstemming en bovendien dat verschillen overbrugbaar lijken. De drie partijen hebben alle in de gesprekken deze coalitie als mogelijkheid genoemd, al dan niet in combinatie met andere varianten.

Oppositiepartij

In zijn advies noemt Van den Brink een belangrijk aandachtspunt dat in de beoogde nieuwe coalitie twee huidige collegepartijen gezelschap krijgen van een oppositiepartij. Dat betekent volgens Van den Brink geen doorstart van de oude coalitie plus één, maar een geheel nieuwe coalitie, in andere verhoudingen en in andere samenstelling.

Voordat Van den Brink, die van 2007 tot 2014 burgemeester was van IJsselstein en die nog steeds in IJsselstein woont, tot zijn advies kwam, sprak hij op 24 en 25 maart met vertegenwoordigers van alle zeven partijen. Daaruit kwamen vier onderwerpen naar voren die door iedereen als belangrijk en urgent werden bestempeld: de noodzaak om nieuwe woningen te bouwen, de participatie moet beter, een prominente rol voor duurzaamheid en energietransitie, en interventie en preventie in het sociaal domein.

Het overgrote deel van de partijen wil ook een gedegen financiële onderbouwing. Het advies wordt op woensdag 6 april met alle partijen besproken. Daarna komt er geen formateur, maar kan de LDIJ meteen beginnen met het vormen van een nieuwe coalitie.

