Ingrid werd met haar dochtertje teruggestuurd naar Australië: ‘Ik leefde echt in angst’

Twee jaar geleden moest de van oorsprong Amerongse Ingrid de Gelder samen met haar dochter (van wie ze de naam om veiligheids- en privacyredenen niet in de krant wil) van toen 1 jaar oud terug naar Australië. De Gelder werd mishandeld door haar Australische man en bleef na een familiebezoek met haar dochtertje in Nederland.



De Nederlandse rechter oordeelde dat het om ontvoering ging en dat zij terug moesten naar Australië. Alle juridische kwesties, bijvoorbeeld over de voogdij, moesten in het land van herkomst afgehandeld worden.



De Gelder had drie dagen om haar baan op te zeggen, haar spullen te pakken en een reis naar Australië te boeken. Bij terugkeer in Australië verbleef ze met haar dochter in een safehouse. Later kregen ze een eigen woning. Sinds maart zijn ze terug in Nederland.