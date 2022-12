Inspectie dreigt met fikse dwangsommen voor Utrechts thuiszorgbedrijf

‘Keurige’ man (58) die ex met bijl bewerkte middenin Houtense woonwijk voelt zich dader én slachtof­fer

Was de rechtbank Midden-Nederland te stellig door Biltenaar Roberto de F. (58) tot twaalf jaar cel te veroordelen nadat hij zijn ex middenin een woonwijk in Houten zwaar toetakelde met een bijl? Dat was de inzet van het hoger beroep vandaag bij het Arnhemse Hof, waar eens te meer duidelijk werd hoe verschrikkelijk uit de hand de vechtscheiding tussen de twee kemphanen is gelopen.

