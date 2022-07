Inspectie onderzoekt vrouwengevangenis: ‘Wat was in Nieuwersluis al bekend over seksueel misbruik?’

Inspectie Justitie en Veiligheid gaat de PI Nieuwersluis doorlichten. Het onderzoek moet uitwijzen wat bij de vrouwengevangenis bekend was over seksueel misbruik binnen de gevangenismuren. Aanleiding is de aanhouding van een bewaker eerder dit jaar.

De 47-jarige Amsterdammer zat tot eind vorige maand in voorarrest op verdenking van seksueel misbruik van drie gevangenen in Nieuwersluis, die onder zijn toezicht stonden tussen 2010 en 2016. De man is inmiddels op vrije voeten maar nog wel verdachte in het onderzoek, dat loopt bij politie en Openbaar Ministerie.

Signalen bekend

Lopende dit onderzoek wil de Inspectie Justitie en Veiligheid nu weten of in Nieuwersluis al voor de aanhouding signalen bekend waren over seksueel misbruik van gedetineerden. Daarom volgt ook onderzoek door de Inspectie, naar de vraag of de vrouwengevangenis al eerder signalen kreeg en wat daarmee is gedaan.

De Inspectie heeft informatie verzameld sinds de aanhouding van de gevangenisbewaarder in mei en heeft op basis van verzamelde informatie nu besloten een onderzoek in te stellen.

Niet voldoende

,,Het is goed dat er actie wordt ondernomen”, stelt advocaat Johan Oosterhagen. Hij behartigt de belangen van veel (ex-)gevangenen die in Nieuwersluis vastzaten. ,,Maar een onderzoek door de Inspectie is wat mij betreft niet voldoende. Dat is eerder gebeurd.”

,,De Inspectie is niet ‘onafhankelijk’. Zij spreken niet met gedetineerden, maar alleen met personeel. Bovendien: als zij wel met (ex-) gedetineerden spreken dan zullen zij geen compleet beeld krijgen, want vrouwen zullen met de Inspectie die onderdeel is van dezelfde overheid niet durven en willen praten.”

Verhaal ex-gedetineerden

Komend weekeinde lees je in het AD een verhaal met een groep ex-gedetineerden die in de PI Nieuwersluis vastzat. Zij ondervonden persoonlijk misstanden en eisen net als Oosterhagen maatregelen. Zodat seksueel misbruik, machtsmisbruik en andere wantoestanden in Nieuwersluis niet meer voor gaan komen.

