Interactieve informatieavond over het brein in TivoliVredenburg: ‘Wetenschap is niet saai’

Staat de operatiekamer van een ziekenhuis over tien jaar vol met robots? En wat kan technologie betekenen in de zorg? Dat zijn vragen die op dinsdagavond 17 mei centraal staan in TivoliVredenburg. Medeorganisator Jim Jansen (51) vertelt wat het publiek kan verwachten.

Even bij het begin beginnen. Wat gaat er 17 mei gebeuren in Tivoli?

,,Een keur aan wetenschappers gaat praten, uitbeelden, presenteren over het brein en dat doen we op een vrij onorthodoxe wijze. Dus niet drie mannen van 65-plus die voor een PowerPoint gaan staan. Nee, we willen juist op allerlei verschillende manieren laten zien dat wetenschap niet saai is.”

Hoe doen jullie dat?

,,Door een interactieve avond te houden. Neuropsycholoog Martine van Zandvoort vertelt over wakkere hersenoperaties en datawetenschapper Hugo Kuijf laat zien wat er mogelijk is met kunstmatige intelligentie. Verder gaan drie jonge wetenschappers in discussie met de zaal en tussendoor speelt er een bandje.”

Waarom is het belangrijk om het een beetje luchtig te houden?

,,We willen die boodschap overbrengen. Het brein is zo’n belangrijk onderdeel van ons lichaam. Zonder brein hebben we geen leven. En ik kan het vertellen, maar als een hoogleraar met een patiënt en filmpjes het vertelt, dan wordt het levendiger en blijft het hangen.”

Kleven er niet ook nadelen aan al die technologische ontwikkelingen?

,,Wat het interessante en spannende is: we kunnen heel erg veel, maar dan rijst meteen de vraag: mag dat en willen we dat ook?”

Hoe moeten we hiermee omgaan volgens jou?

,,We moeten denk ik het beste ‘of both worlds’ nemen. Enerzijds is het hartstikke mooi dat er steeds meer dingen kunnen. Een algoritme kan bijvoorbeeld veel sneller zoeken in grote hoeveelheden data dan een mens, maar we moeten er heel zorgvuldig mee omgaan. Het blijft natuurlijk mensenwerk.”

