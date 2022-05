Internationale componist uit Stichtse Vecht maakt muziekvoorstelling over lokale dorpen

Muzikant en componist Helge Slikker reisde voor zijn werk de hele wereld over, maar nu is er een voorstelling over zijn eigen woonomgeving: Stichtse Vecht. Samen met lokale musici schetst hij een muzikaal beeld van het leven in de dorpen langs de Vecht.

‘Hier om de hoek’ is gemaakt voor en door inwoners van Stichtse Vecht. Initiatiefnemers zijn Helge Slikker en Tim Klaasse uit Vreeland en dat zijn niet de minsten. Slikker won een Gouden Kalf voor de muziek in de film Kauwboy en trad internationaal op als muzikant. Klaasse is regisseur, schrijver en musicus.

Ze wonen allebei in Vreeland en zaten net als veel mensen tijdens de coronaperiode noodgedwongen veel thuis. ,,In plaats van als componist de wereld over te reizen, begon ik me op mijn naaste omgeving te richten en schreef een lied over de brugwachter in ons dorp’’, vertelt Slikker (44).

Dagboek van de streek

Hij komt oorspronkelijk uit Utrecht en woont nu vijf jaar in het dorp aan de Vecht. Langzaamaan ontstond een, zoals Slikker het omschrijft, dagboek van de streek anno nu. ,,Het is een interpretatie van hoe het in een dorp is. Denk aan thema’s zoals beroepen die verdwijnen, de rol van de kerk en het dorpshuis en nieuwkomers.’’

De dorpen aan de Vecht hebben veel gelijkenissen, ziet Slikker. ,,Informatie gaat er snel rond. En de hang naar romantiek is er nog heel levendig.’’

Verschillende stijlen

Het duo smeedde een collectief van lokale muzikanten die elf liedjes in verschillende muziekstijlen opvoeren. Slikker spreekt van een ‘Spinvis-achtige sfeer met vleugjes klassiek’. Vanaf 14 mei zijn er optredens in Breukelen, Vreeland, Tienhoven en Maarssen. Er zijn try-outs geweest op plekken waar mensen niet snel naar buiten komen, zoals een verzorgingstehuis en de gevangenis in Nieuwersluis.

