Internationale Vrouwendag: 7 x vrouwelijke ondernemers uit Utrecht aan het woord

indebuurt.nlWeet jij welke zaken in Utrecht gerund worden door vrouwen… Nee? Dan is er vanaf 8 maart, op Internationale Vrouwendag, een handige (online) kaart beschikbaar waarop je dit ziet. We stelden zeven vrouwelijke ondernemers die je op W0MEN30 MAP vindt twee vragen: waarom doe je mee met dit initiatief en wie is je grote inspiratiebron?

Yentl

Initiatiefnemer van W0MEN30 MAP is Yentl Duijn (35) van Karibu. Hoezo deze kaart? “Er zijn zoveel vrouwelijke ondernemers in Utrecht die mooie zaken hebben. Maar als je door de stad loopt, heb je eigenlijk geen idee welke winkels dat zijn. Deze kaart geeft je dat overzicht. Het maakt het veel makkelijker om bewust te kiezen voor een onderneming die gerund wordt door een vrouw.”

Meest inspirerende vrouw: dochter

“Mijn grootste vrouwelijke inspiratiebron is mijn dochter Lieve (4). Ze heeft een bepaalde fierce-heid en confidence in combinatie met het geloof dat je alles kan waar je je zinnen op zet, daar kan ik nog een puntje aan zuigen. Net als Pippi Langkous zegt: ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan! Love it! Verder natuurlijk powerhouses zoals Frida Kahlo (fuck hokjes), Alexandria-Ocasio-Cortes (fuck onbereikbaar politiek gelul), Astrid Lindgren (fuck de norm). Ah man, ik kan eindeloos doorgaan…”

Volledig scherm Yentl Duijn (35) van Karibu © Karibu

Christa

Christa van der Lijn (52) is eigenaar van Miss Tajine, wereldse stoofgerechten. Waarom zij meedoet? “Heel simpel: samen sta je sterk en wie weet wat voor leuke initiatieven hierdoor nog meer ontstaan. En dat met zoveel dames. Iedereen heeft zijn verhaal en zijn kennis wat elkaar verbindt.”

Meest inspirerende vrouw: mijn moeder

“Ik ben geadopteerd en heb mijn moeder niet echt meegemaakt, maar ik weet wel dat zij in Suriname ook een eethuisje had en heerlijk kon koken. Toen zij ooit in Nederland was, heb ik met mijn neus in de pannen gezeten bij haar om maar iets van mijn roots in de keuken mee te krijgen. Ondanks haar zware leven, genoot ze ervan dat mensen van haar eten aten. Dit stuk heb ik denk ik van haar geërfd.”

Volledig scherm Christa van der Lijn (52) © Miss Tajine

Lieke

Lieke van Duist (39) is eigenaar van pop-upgalerie Meisje in het Wit. “Dit initiatief zet een netwerk van vrouwelijke ondernemers letterlijk op de kaart. Vrouwen zijn geneigd zich bescheiden op te stellen en niet te veel op de voorgrond te treden. Ik vind dat mooie eigenschappen, maar commercieel gezien niet altijd handig. Het is daarom goed om mensen om je heen te verzamelen die je inspireren en stimuleren om jezelf wél af en toe die klop op de borst te geven. Wie weet kunnen we over een tijdje dan ook spreken over een ‘old girls network’.”

Meest inspirerende vrouw: kunstenaar Frida Kahlo

“Voor mij is kunstenaar Frida Kahlo het toonbeeld van een vrijgevochten vrouw. Een feministisch icoon en tevens best verkopende vrouwelijke kunstenaar ooit. Ik vind haar een perfecte mix van kracht en zachtheid. Daarbij ben ik verliefd op haar werk.”

Volledig scherm Lieke van Duist (39) © Meisjes in het wit

Yasmina

Yasmina Ajbilou (30) is eigenaar van House of Useless. “Ik voel me vereerd om mee te doen om een voorbeeld te stellen aan jonge meiden dat wij als vrouwen alles kunnen. Ook een zakenvrouw zijn en onze passie achterna gaan.”

Meest inspirerende vrouw: Rosa Parks

“Er zijn zo veel inspirerende vrouwen. Een vrouw waar ik veel respect voor heb is Rosa Parks. Je moet wel stalen zenuwen hebben gehad om vroeger als zwarte vrouw tegen het systeem in te gaan om voor jezelf op te komen.”

Volledig scherm Yasmina Ajbilou (30). © indebuurt Utrecht

Shinta

Shinta Lempers (37) eigenaar van Heal Mary: “Het is nu niet zichtbaar welke female-owned bedrijven in de stad te vinden zijn. Yentl heeft het initiatief genomen om dat voor eens en voor altijd te veranderen, en dat vind ik badass. Hoe zichtbaarder we zijn voor Utrechters en dagjesmensen die geen trek meer hebben in eenheidsworst, hoe meer support voor onze small-businesses. En dat is voor iedereen goed nieuws: zij zien in één oogopslag wat voor unieks Utrecht te bieden heeft, en wij kunnen onze missie verspreiden. Een andere reden waarom ik meedoe is omdat het heel krachtig is om ons samen te pakken als lokale vrouwelijke ondernemers.”

Meest inspirerende vrouw: ik heb fases

Ik heb niet één vrouw die ik het meest inspirerend vind. Ik heb fases. Op dit moment ben ik helemaal into het werk van Julia Cameron, de auteur van The Artist Way, omdat zij me laat zien dat schrijven (mijn first love) therapeutisch kan zijn. Maar ook alle vrouwen die meedoen met dit initiatief inspireren me, ze hebben allemaal hun eigen manier van ondernemen en daar kan ik van leren. Verder inspireren de artiesten mij die helemaal hun eigen ding doen en maling hebben aan de mening van anderen, van kunstenaar Frida Kahlo (wie niet), schrijver Maya Angelou, filmmaker Issa Rae tot zangeres en stijlicoon Solange.”

Volledig scherm Shinta Lempers (37) © Tony Doçekal

Brechje

Brechje van der Zwan (37) is eigenaar van Little World Kitchen. “Ik doe mee aan dit initiatief omdat ik het geweldig vind dat vrouwen elkaar steunen en motiveren in hun groei, potentie en ontwikkeling. Wanneer wij vrouwen samenkomen en al onze ideeën en liefde samenbrengen ontstaan er altijd mooie dingen. Ik krijg hier inspiratie van!”

Meest inspirerende vrouw: zoveel, ik kan niet kiezen

“Antwoord geven op wie voor mij de meest inspirerende vrouw is vind ik lastig. Het zijn er zoveel! Mijn sisters met wie ik ben opgegroeid en al ruim 30 jaar vriendschap deel, mijn moeder, mijn oma. Noor Inayat Khan, Alek Wek, Sade, Beyoncé (sorry, not sorry). The list goes on, ‘cause we’re that good! Heads together and we’ll fill this world with love!“

Volledig scherm Brechje van der Zwan (37) © Privéfoto

Melissa en Lotte

Melissa Ransdorp (35) Lotte Willemsma (33) van The Movement Sessions: “We doen mee met dit inspirerende initiatief van Yentl omdat we geloven in co-creatie en het supporten van elkaar als Utrechtse vrouwelijke ondernemers. Op deze manier nodigen we vrouwen uit om elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren en met elkaar samen te bewegen”

Meest inspirerende vrouw:

Melissa: “Michaela van der Meer is eigenaar van retraitecentrum Kura Waka waar wij veel van onze retraites verzorgen. Voor mij een inspirerende vrouw omdat ze heel authentiek is, onderneemt vanuit haar hart, haar leven volledig op haar eigen manier invult, diep in contact staat met de natuur en in haar werk de waarde van oude tradities en wijsheden levendig houdt.

Lotte: “Marina Abromovic is voor mij als performance kunstenares inspirerend in haar eigenheid en lef. Vooral de toewijding die ze in haar werk meebrengt vind ik fascinerend. Neem bijvoorbeeld haar laatste performance met Ulai; waarin ze liepen over de Chinese Muur, elk begonnen ze aan één kant om elkaar na drie maanden halverwege te treffen. En in de performance ‘The Artist is Present’, waarin ze oogcontact maakte met degene die voor haar kwam zitten terwijl ze het middelpunt was van een groot publiek.”

Volledig scherm Lotte (links) en Melissa (rechts) © The Movement Sessions

W0MEN30 MAP

De W0MEN30 MAP is vanaf 8 maart verkrijgbaar bij alle deelnemende winkels. Per locatie zijn een aantal exemplaren beschikbaar. Benieuwd naar alle deelnemende locaties? Scan deze QR-code voor de online versie van de kaart:

