Internetcafé in Utrecht waar illegaal werd gegokt moet een jaar dicht

Conifeer naast kerk vliegt in de brand: buurtbewo­ners starten zelf met blussen

Een conifeer in de Dorpsstraat in Hagestein is vrijdagochtend rond 10.15 uur in brand gevlogen. Buurtbewoners kregen door dat er brand was en haalden snel hun tuinslang naar buiten om te blussen.

4 maart