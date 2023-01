Inwoners horendol van herrie in binnenstad Utrecht: ‘Actie hard nodig om nieuw Amsterdam te voorkomen’

Hoe kunnen wonen en en uitgaan in het Utrechtse centrum hand in hand blijven gaan? Die vraag ligt op tafel nu blijkt dat geluidshinder in de binnenstad een alsmaar toenemend probleem is voor omwonenden.

Eindeloos schreeuwend en joelend uitgaanspubliek in Utrecht, dat kan volgens binnenstadbewoners echt niet meer. Om nog maar te zwijgen over de stroom urine, kots en glas die ze achterlaten. ,,Met ons wordt totaal geen rekening gehouden”, zegt Egbert Wesselink van Binnenstad 030.

Maatregelen kunnen niet uitblijven

Deze stichting presenteerde woensdag de uitkomsten van een enquête, met als voornaamste conclusie: de geluidsoverlast blijft maar toenemen en heeft een onaanvaardbaar niveau bereikt. Volgens de stichting kunnen maatregelen niet langer uitblijven. ,,Utrecht moet onze gezondheidsschade afwegen tegen andere belangen. Recht op gezondheid is een grondrecht. Nu is er een ongeremde uitgaanscultuur, vol drank, drugs en wangedrag.”

Wesselink spreekt van totale machteloosheid bij de gemeente. ,,Nachtrust bewaken was tot niet zo lang geleden een hoofdtaak van de gemeente, nu is de balans zoek. Wij hebben ook geen oplossing. Maar begin eens met erkennen van het probleem. Bewoners worden weggejaagd uit de binnenstad. Wat dreigt, is een woonwijk die enorm eenzijdig is en super weinig sociale cohesie heeft.”

Op alle mogelijke manieren

Daar sluit Marcel Cobussen zich bij aan. Hij is hoogleraar auditieve cultuur en muziekfilosofie aan de Universiteit Leiden en het Orpheus Instituut in Gent. ,,Wil je voorkomen dat Utrecht eentonig wordt, zoals de Amsterdamse binnenstad? En heterogeen blijft, mét jonge gezinnen en ouderen? Dan moet je dit probleem serieus oppakken en op alle mogelijke manieren met geluidshinder aan de slag.”

Quote Denk vooral niet dat de oplossing eenvoudig is Marcel Cobussen, hoogleraar auditieve cultuur

Geluidshinder is volgens hem een veelzijdig probleem. ,,Denk dus vooral niet dat de oplossing eenvoudig is. Het is een probleem dat je niet oplost door bijvoorbeeld groepen mensen uit de binnenstad te weren. Wat volgens hem meespeelt, is dat mensen mondiger en minder tolerant zijn geworden. Maar bagatelliseren wil hij de problematiek zeker niet. ,,Geluidshinder is een toenemend probleem, overal.”

Combinatie van

Een opeenstapeling van maatregelen is volgens hem het enige wat werkt. Enkelen daarvan kunnen zijn: Een subsidieregeling voor extra isolatie van de oude woningen. Maar ook banners op straat, die aanwezigen erop wijzen dat in de buurt mensen proberen te slapen.

En ook directe communicatie over het probleem vanuit de gemeente helpt volgens Cobussen. ,,Het is vooral zaak de partijen met elkaar in gesprek te krijgen. Dat mag in eerste instantie knetteren, maar het is zoeken naar de nuance in het debat. Het probleem niet doodpraten maar een einddatum stellen en dan komen met een concreet plan van aanpak.”

Oorzaken verschillend

Daar werkt Utrecht aan. Wethouder Eva Oosters, die bij de bewonersavond was: ,,De uitkomsten van het onderzoek waren geen verrassing. Ik ben al lang in gesprek met de bewoners. De balans tussen levendigheid en leefbaarheid is een zoektocht. De oorzaken van de ervaren overlast zijn verschillend. Zo ook de belangen. Aan de ene kant heb je de bewoners, die in sommige gevallen erg veel overlast ervaren. En aan de andere kant heb je ondernemers en bezoekers, die juist die levendigheid opzoeken.”

,,Als gemeente zijn we bezig met verschillende maatregelen om geluidsoverlast terug te dringen. Bijvoorbeeld door de bevoorrading van ondernemingen anders te doen. Maar ook door te kijken of we evenementen meer kunnen spreiden. We hopen voor de zomer voor de aanpak van overlast in de Nobelstraat een maatregelenpakket te presenteren.” Bewoners, ondernemers en belangengroepen worden daarbij betrokken.



