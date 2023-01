Inwoners IJsselstein dupe van oplichters die via brief proberen toe te slaan: ‘Doe dit dus niet’

Ontwikke­ling in Nieuwegein­se ‘super­markt­oor­log’: tijdelijke Aldi hoeft deuren voorlopig niet te sluiten

De tijdelijke Aldi in de Nieuwegeinse wijk Blokhoeve mag voorlopig open blijven. Dat heeft de rechter in Utrecht beslist in het kort geding dat de gemeente had aangespannen tegen de supermarkt. De tijdelijke Aldi opende 14 december vorig jaar zijn deuren, waarna andere supermarkten onmiddellijk in het geweer kwamen omdat zij zich gepasseerd voelden.

19 januari