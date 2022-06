Inwoners Leersum kunnen geld doneren voor herplant van grote bomen in straat na schade valwind

Komende winter worden in die straten honderden bomen herplant. Een herstelplan daarvoor is zo goed als klaar. Gemeente Utrechtse Heuvelrug en de stichting Bomen voor Leersum hebben nu bedacht dat bewoners door geld te doneren de bomen in hun straat als het ware kunnen opplussen.

,,Tijdens een bewonersavond in mei gaven mensen aan dat ze het fijn zouden vinden als er wat grotere bomen worden herplant’’, vertelt Hubert van Zanten van de stichting. ,,En daar willen ze ook best aan meebetalen, zo bleek. Normaal gesproken zijn bomen die worden herplant een meter of 4 hoog, afhankelijk van de prijs. Als mensen aan de stichting doneren, kunnen er misschien bomen komen die bijvoorbeeld al 6 meter hoog zijn. Dan heb je dus al eerder een straat met grotere bomen.’’

Klimaatadaptatie

In totaal gingen vorig jaar door de valwind, in het bewoonde deel van Leersum, zo’n achthonderd bomen om. In genoemd herstelplan staat waar de nieuwe bomen komen en welke soorten. Van Zanten: ,,Bij de herplant houden we rekening met klimaatadaptatie. Dat houdt in dat we soorten kiezen die beter tegen droogte kunnen. Dit deel van Leersum, op een heuvel, is sowieso al droger dan elders.’’

In de meeste getroffen straten worden bomen herplant tussen nog bestaande bomen, rekening houdend met kabels en leidingen in de grond. ,,In de Lomboklaan, een historische beukenlaan, is het nog de vraag wat er gebeurt: worden alleen de bomen vervangen die zijn omgegaan, of worden ook nog bestaande bomen gerooid en plant je allemaal nieuwe bomen, waardoor de laan weer gelijkmatig wordt opgebouwd?’’

De stichting en gemeente doen overigens een beroep op alle inwoners van Utrechtse Heuvelrug om geld te doneren voor de bomen.

