Inwoners van Zeist mogen meedenken over nieuwe burgemeester

Leidersrol bij FC De Bilt past Floris Blom als een jas: ‘De trainer verwacht het en ik verwacht het van mezelf’

FC De Bilt pakte in de eerste klasse opnieuw drie belangrijke punten in de degradatiestrijd. Tegen Nunspeet was de ploeg van Joël Titaley sterker: 3-1. De bescheiden opmars op Weltevreden is niet los te zien van de terugkeer van Floris Blom. De centrale verdediger (28) zet ouderwets de lijnen uit.