Inzamelingsactie niet alleen voor Roos (19) maar voor álle slachtoffers schietpartij

IJssel­stein verzet zich tegen verdwijnen haltes buslijn 283 naar De Uithof

10:37 Als lijn 283, die IJsselstein met de Uithof verbindt, eind dit jaar een lijndienst wordt mag dit niet ten koste gaan van het aantal haltes in IJsselstein. Dat stelt het college in een brief die binnenkort naar de provincie gaat.