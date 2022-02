Inzamelingsactie voor juridische stappen: ‘Wanneer is het klaar met de hetze tegen moslims?’

Floprapport

,,99 procent klopt niet, het is een floprapport, niet te bevatten hoe hierbij is gehandeld”, zegt Bilal Riani van de stichting. Onderzoekers zouden gehandeld hebben zonder zich bekend te maken en op deze manier ook lokale moskeeën hebben bezocht. Ook zouden mensen zijn verzonnen en op straat zijn aangesproken, zonder te weten met wie zij in gesprek gingen.

Wegkijken

,,Geld is het probleem niet, dat is er al. We willen met de actie ook zo breed gedragen mogelijk die juridische stappen ondernemen”, zegt Riani. De moslimgemeenschap in Veenendaal bestaat uit zo’n vijfduizend mensen. De stichting Al-Andalous voegt toe: ,,De tijd van wegkijken is voorbij. De islamitische gemeenschap is in de maling genomen met bedrog van de hoogste orde, we zijn zonder enige schaamte bespioneerd. Wat volgt nog meer? Wanneer is het klaar met de hetze tegen moslims?”