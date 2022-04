Is deze veelbesproken straat nu echt klaar? Ja, zegt de gemeente; nee, zeggen bewoners en het CDA

Is de herinrichting van de veelbesproken Oudwijkerdwarsstraat in Utrecht echt voltooid? Ja, zegt de gemeente. Nee, zegt het CDA. ,,Als je als gemeente zelf zegt dat er nog geen ideale situatie is op het gebied van verkeerveiligheid, dan kun je het daar toch niet bij laten?” zegt CDA-raadslid Jantine Zwinkels.

Die opmerking over verkeersveiligheid staat in antwoorden van het gemeentebestuur op vragen van het CDA over de situatie op de buurtstraat in Utrecht-Oost, waarvan een aantal bewoners vindt dat de reconstructie mislukt is.

Utrecht schrijft dat met ‘aanvullende verkeersmaatregelen’ de ‘best mogelijke situatie is gecreëerd’, maar dat het ‘wat verkeersveiligheid betreft niet de ideale situatie is’. Zwinkels kan er met haar pet niet bij dat de gemeente dit zo constateert. ,,Voor mij is hiermee de kous echt nog niet af.”

De Oudwijkerdwarsstraat was begin 2021, na een grote reconstructie, volgens de gemeente af. Bewoners dachten daar anders over. Die trokken aan de bel over de ‘racebaan’ die voor hun deur was ontstaan en kregen gelijk van een onderzoeksbureau. Gevolg was dat de straat opnieuw op de schop ging, en er onder meer betere wegversmallingen kwamen.

Levensgevaarlijk

Toch zijn bewoners niet tevreden. Zo moeten auto's en fietsen bij de versmallingen door één en hetzelfde gat: ,,En dat zorgt voor levensgevaarlijke situaties voor fietsers”, zegt bewoner René Kruip.

De gemeente vindt dat de weg nu wel klaar is. Er komen nog paaltjes bij het zebrapad en stippen op de weg, maar dat is het dan wel. Eind juni is er een evaluatie, maar uit de antwoorden valt op te maken dat er geen grote ingrepen meer te verwachten zijn.

Zwinkels vindt dat de ideale situatie wat betreft verkeersveiligheid wél nagestreefd moet worden. Ze kijkt wat het CDA nu kan doen. Een motie is een van de mogelijkheden. Daarmee kan een wethouder gedwongen worden toch extra maatregelen te nemen.

