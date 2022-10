Is dit de kleinste koffiebar van Nederland? Op minder dan 6 vierkante meter tapt Justine haar koffie

COLUMN Lisanne vindt het schandalig: geld verdienen met andermans woningnood

Ze willen je geld. En het ergste is: ze krijgen het ook. Ongegeneerd innen ze het, elke maand. Ik vraag me af of er schaamrood op hun kaken te bespeuren is. Of ze ongemak voelen als ze die bedragen op hun rekening zien verschijnen.

