Is er genoeg capaciteit om te testen in Utrecht? Zeven vragen (en antwoorden) over de nieuwe coronagolf

Hoe zit dat, met die nieuwe varianten?

,,Het zijn er twee. Wij zien nu een stijging in het aantal besmettingen, wat in lijn is met het landelijke beeld en het gevolg van een besmettelijkere variant. Hoeveel besmettingen er zijn, weten wij als GGD niet precies. Dat komt doordat het testbeleid is gewijzigd en mensen nu thuistesten doen. Het RIVM houdt de besmettingen bij naar aanleiding van monsters uit het rioolwater. Daarin zien we een stijging. Het zijn varianten van de omikron, dus vooralsnog lijkt het niet alsof de ic’s weer vol komen te liggen. Maar we moeten de ziekenhuisopnames wel in de gaten houden.”