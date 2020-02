Isjed en Sampa zijn homo, trans én moslim: ‘Het maakt dat je altijd op je hoede bent. Dit is geen veilig land’

Annelien uit Doorn wil het weten: ‘Zijn de kinderen in het kinderdag­ver­blijf van mijn kroost ingeënt?’ En ze staat daarin niet alleen

7:01 Kinderdagverblijven in Utrechtse Heuvelrug moeten de vaccinatiegraad van hun kinderen openbaar maken, vinden ouders en de politiek. Op die manier kunnen ouders een veilige en verantwoorde keuze maken voor hun jonge kroost. Zij maken zich steeds grotere zorgen over de veiligheid in de crèches. Deskundigen maken echter gehakt van het voorstel.