Islamitische stichting na terugkeer onder vergrootglas: ‘We willen alFitrah weren uit Utrecht’

Alle bewegingen die alFitrah sinds deze week in Utrecht maakt liggen onder een vergrootglas. De omstreden islamitische stichting is teruggekeerd in de stad op bedrijventerrein Oudenrijn, maar die komst is zeer ongewenst. ,,We bekijken en onderzoeken mogelijkheden om hen te weren.”

Een grondige inspectie van het onderkomen aan de Beefland op bedrijventerrein Oudenrijn heeft inmiddels al plaatsgevonden. Daar is een bedrijfsruimte gehuurd door de organisatie van imam en voorzitter Suhayb Salam. ,,We zullen handhavend optreden als daar aanleiding toe is", zegt burgemeester Sharon Dijksma, die beaamt dat de activiteiten van alFitrah strijdig lijken te zijn met het bestemmingsplan.

Geen wettelijke gronden

Dat bestemmingsplan is vooralsnog het voornaamste middel om in actie te komen. ,,Want er zijn geen wettelijke gronden om de stichting te weren uit de stad. Maar binnen de wettelijke mogelijkheden doen we wat we kunnen om hen te weren.” Dijksma benadrukt dat momenteel onderzocht wordt wat die mogelijkheden zijn. ,,We doen wat binnen ons vermogen ligt om te voorkomen dat deze stichting zich weer in de stad vestigt.”



Eerder betitelde het Verweij Jonker instituut alFitrah als een organisatie met ‘sektarische kenmerken’ die ‘met de rug naar de democratische samenleving’ staat. Dit wordt ontkend door imam Salam, die commentaar weigert op de huidige stand van zaken in Utrecht, nadat alFitrah eind vorig jaar weg moest uit Overvecht wegens bouwplannen.

Volledig scherm Suhayb Salam, bestuursvoorzitter en geestelijke leider van stichting alFitrah. © ANP

Dijksma stelt dat bij onveiligheid in het pand aanvullende maatregelen volgen. Maar veel meer kan op dit moment niet. Mede omdat een particuliere pandeigenaar zelf mag bepalen aan wie hij een ruimte verhuurt. ,,Maar de zorgen over alFitrah en aanverwante organisaties delen we. Omdat dit een heek moeilijk te beïnvloeden organisatie lijkt te zijn We handelen zodra ze de fout in gaan.”

