ITH en D66 leggen basis voor coalitie in Houten, woningbouw geen struikelblok

Dat heeft informateur Fred Teeven vrijdagavond bekendgemaakt tijdens een openbare bijeenkomst in De Wiese in Schalkwijk. Volgens Teeven zijn de gesprekken tussen de twee grootste partijen in Houten ‘zeer constructief’ maar soms ook stevig geweest, zeker over de twee meest heikele onderwerpen: windpark Goyerbrug bij Schalkwijk en de woningbouw.

D66 is voorstander van meer windmolens, terwijl ITH liever inzet op zonnepanelen. ITH is voorstander van bouwen in het groen van Houten-Oost, terwijl D66 daar gereserveerd tegenover staar. Maar de inhoudelijke hobbels in de weg zijn geen struikelblokken gebleken. Hoe men elkaar de hand denkt te gaan reiken, is niet verder toegelicht. ,,Men is het pas eens als men het overál over eens is’’, aldus Teeven.

De informateur praat maandagavond met VVD en NatúúrlijkHouten. Later in de week volgen gesprekken met CDA en SGP. Ook de PvdA is met één zetel nog niet uit beeld voor de nieuwe coalitie. Die moet ergens in mei aantreden.

