Ivo had prostaatkanker en was opgegeven, maar hij gaf niet op en kreeg in België een tweede kans in het leven

Uitbehandeld en opgegeven. Die keiharde boodschap kreeg Ivo in 2014 toen hij met de diagnose uitgezaaide prostaatkanker in de behandelkamer zat. Hij liet het er niet bij zitten en vroeg een second opinion in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam. Maar voor hen was en bleef hij een opgegeven patiënt. ,,We kunnen niets meer voor u doen’’, luidde het oordeel.