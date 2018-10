‘Ja’ zeggen, maar eerst een rondje in bed op de Landrover

Ophef over ‘blinde muur’ in nieuw ontwerp Catharijne­s­in­gel

18:21 Nu de oostkant van het stationsgebied steeds meer vorm krijgt, is er ophef ontstaan over het ontwerp van een ‘blinde gevel’ van Hoog Catharijne aan de Catharijnesingel. Politieke partijen verfoeien de ‘fantasieloze muur’ in een gebied dat volgens hen juist levendig moet zijn. Klépierre, de eigenaar van Hoog Catharijne, zegt echter dat er met zorg naar het ontwerp is gekeken.