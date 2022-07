Jaap bedacht de pindakaasreclame van Calvé: zijn de slogans van Utrechtse coalities ook om te smullen?

Politiek, De Kneus en studenten praten over uitslui­ting mbo’ers: geen harde afspraken, wel ‘stappen gemaakt’

Minister Dijkgraaf (Onderwijs), wethouder Dennis de Vries, studenten én de eigenaar van feestcafé De Kneus gingen dinsdag in gesprek over uitsluiting in het Utrechtse uitgaansleven. Dit nadat mbo’ers aan de bel trokken omdat zij geregeld niet binnenkomen in kroegen in de stad.

7 juli