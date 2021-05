Jaarbeursplein leeggeveegd na beëindigen pro-Palestina-demonstratie

Vergeet de zonnebloem, zet een inheemse wilde plant in je tuin: ‘Leefgebied van bijen en vogels staat onder druk’

13 mei Inheemse wilde planten van de Utrechtse Heuvelrug in je tuin zetten om de natuur te versterken? Het helpt zeker, meent Jasper Helmantel van Cruydt-Hoeck, kwekerij in zaden van wilde planten en bloemenweidemengsels in het noorden van het land. Planten opgekweekt uit deze zaden zijn sinds kort te koop in tien Utrechtse tuincentra en er is een run op.