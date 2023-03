Jaarlijks diner in Domkerk levert 111.000 euro op voor verlichting Domtoren

De Dom reist heel Utrecht door: van kunstwerk in Máximapark tot mogelijk zelfs onderwater­rif in Singel

Wie erop let, zal straks de Dom door heel Utrecht zien. Zonder te hallucineren. Stukjes van de Dom worden namelijk hergebruikt in huizen, op het schoolplein, in bankjes en kunstwerken. En er komt een kunstwerk in het Máximapark - gemaakt van Domstenen - door kunstenaar Paul de Kort. Initiatiefnemer Hylke Faber van Brokkenmákers vertelt waarom behoud van de Dom zo belangrijk is.