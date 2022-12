Jamie (12) kan door long covid maar 1,5 uur per dag naar school: ‘We hebben totaal geen perspectief’

brandbrief Explosies als afrekening tussen criminelen: ‘Hele woonwijken geconfron­teerd met geweld’

Levensgevaarlijke explosies in woonwijken zijn momenteel hét grote misdaadprobleem, met name in de regio’s Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. In een brandbrief vragen vijf burgemeesters en de hoofdofficier van justitie en de politiechef van Midden-Nederland minister Dilan Yesilgöz om hulp.

23 december