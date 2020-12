Jan (95) is drie keer in de week in de sportschool te vinden: ‘Op naar de honderd!’

Marieke zit hard te studeren voor de pabo: ‘Ik snap er niks van, maar moet wel keihard lachen’

2 december Eigenlijk dacht ik, dat ik na 45 lentes, een afgeronde universitaire studie geschiedenis en journalistiek en een twintigjarige carrière in de journalistiek, toch wel enigszins belezen was. Ooit haalde ik zelfs tentamens waar ik vragen moest beantwoorden over het gedachtengoed van Hegel en Kant. Niet dat ik daar nu nog íets van weet. Wat ik nog wel uit mijn hoofd weet is het recept voor pasta met spekjes, spinazie, boursin, uien, crème fraiche en champignons en diverse ABBA-liedjes.