Jan Vente kandidaat-wethouder voor CU/SGP Lopik: ‘Hij weet dat het een kwestie van aanpakken is’

De fractie van ChristenUnie/SGP in Lopik kandideert Jan Vente voor het wethouderschap. De fractie onderhandelt op dit moment met Hart voor Lopik over een coalitieakkoord voor een zelfstandig Lopik.

,,Om de ambities op het vlak van onder andere woningbouw, economie en landbouw waar te maken is een ervaren wethouder nodig. We denken die in de persoon van Jan Vente te hebben gevonden’’, zegt Bert de Leede, fractievoorzitter van ChristenUnie/SGP.

Vente is 16 jaar wethouder in Bergambacht en Krimpenerwaard geweest met veel verschillende portefeuilles. De Leede: ,,Hij weet dat het in een kleine gemeente een kwestie van aanpakken is.’’

‘Hij kent de cultuur goed’

Arie Schep, vicefractievoorzitter van CU/SGP vindt het een voordeel dat Jan Vente jarenlang raadslid en wethouder is geweest namens een combinatie van SGP/CU. ,,Hij kent de cultuur van beide partijen goed.’’

Jan Vente is 57 jaar, gehuwd, vader van vier kinderen en inmiddels opa. Hij woont in Berkenwoude en is daar betrokken bij de hervormde gemeente en voetbalvereniging FC Perkouw. Voor zijn wethouderschap is hij werkzaam geweest in de ICT.

Vente is als wethouder verantwoordelijk geweest voor de openbare ruimte, afval en milieu, twee woningbouwprojecten, winkelgebieden, bedrijventerreinen en een programma voor landbouwinnovatie.

