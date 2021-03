Janine brengt zelfgemaakt mandje en spulletjes naar politie voor foetus die werd gevonden in tupperware-bakje

Janine stuurde politieagente Suzanne de Jong een bericht met haar plan. „Ik vertelde haar wat ik voor het Zeister baby'tje zou kunnen maken. Met mijn bedrijf Sterrenkindje Babyuitvaartproducten begeleid ik ouders waarvan de baby is overleden- of gaat overlijden in het maken van keuzes voor een draagmand en eventueel bij rouw.



Ik dacht: misschien meldt de moeder van het kindje zich nog, maar als dat niet zo is is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvaart. En zolang de baby in een koelcel staat, is het ook voor de agenten fijn als de baby in een lief mandje ligt.”