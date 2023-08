Jankt jouw hond als je weggaat? Of bijt hij pantoffels kapot? Dan is meedoen aan dit onderzoek een optie

Schippers­in­ter­naat in Nieuwegein sluit een jaar later, besluit genomen na ‘intensief overleg’ met ouders

Het schippersinternaat in Nieuwegein blijft een jaar langer open. De deuren van het oudste schippersinternaat van Nederland sluiten niet volgend jaar al, zoals enkele maanden geleden bekend werd gemaakt, maar pas in 2025. Het uitstel is het resultaat van ‘intensief overleg’ met ouders van kinderen op het internaat.