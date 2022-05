Jaren 30 van buiten, binnen hypermodern: ‘Ik had er echt een hard hoofd in’

HUIS TE KOOP Anja en Erwin verlaten met pijn in het hart hun droomhuis: ‘Er zijn hier heel wat feestjes geweest’

Anja en Erwin de Bree vielen destijds vooral voor de vele ruimte rondom en binnen in dit huis in Leusden Zuid. Nu maken ze een nieuwe stap en willen een woning die meer in het buitengebied is gelegen.

15 mei