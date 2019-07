Jarenlange celstraf geëist voor gewelddadige afpersing die maanden duurde

Nadat ze hem een pistool en kogels hadden laten zien, dacht het slachtoffer dat zijn laatste uur was aangebroken. Tijdens een rit vanuit Veenendaal, met een tussenstop in onder meer Utrecht, was de man onder bedreiging van het vuurwapen in Antwerpen terechtgekomen, samen met drie voor hem onbekende mannen in een auto. In België eiste het trio geld en bedreigden zij hem met de dood, bovenin een verlaten parkeergarage. ,,Afgeperst, van mijn vrijheid beroofd, vastgebonden en bedreigd met een pistool. Waarom moest dit mij overkomen? Waarom was mijn zaak het doelwit? Ze hebben het gedaan puur voor financieel gewin. Je weet niet of je het zult overleven. Uit angst om te worden neergeschoten, heb ik direct meegewerkt. Boven in parkeergarage buiten het zicht van camera’s dacht ik echt dat ik er geweest was”, vertelde het slachtoffer middels een slachtofferverklaring.

Angst

In de verklaring klonk vandaag de angst door die de ondernemer heeft doorstaan in de nacht van 28 op 29 november. Uiteindelijk pinde hij 5.000 euro, waarna het drietal hem de volgende morgen afzette in Utrecht.



Maar daarmee was zijn angst nog niet voorbij. Want vooral via appjes ging het afpersen door: de criminelen stelden 28.000 euro tegoed te hebben, voor een kilo coke.



Grote vraag is wie die criminelen waren. Volgens het OM waren twee van de drie mannen in de auto richting Antwerpen Raffi M. (24 jaar) uit Zeist en ‘Karim’ el Y. (31 jaar).



Maar volgens deze vooral zwijgende mannen die al maanden in voorarrest zitten, zijn zij onschuldig. Toch waren het hun telefoonnummers die opdoken in de appberichten en ook hun telefoons die aanstraalden op zendmasten richting Antwerpen die dag.