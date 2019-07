Jarenlange celstraf voor ontvoering van Veenendaalse ondernemer: ‘Waarom moest mij dit overkomen?’

VEENENDAAL - Twee mannen zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor het ontvoeren van een ondernemer uit Veenendaal. Hoofdverdachte ‘Karim’ el Y. (31) kreeg 3 jaar een 4 maanden cel opgelegd, na een bizarre rit via Utrecht en Antwerpen.

Raffi M. (24) uit Zeist kreeg voor zijn aandeel een celstraf van 1 jaar en 3 maanden. Bovendien mogen beide mannen 5 jaar niet in aangewezen wijken in Veenendaal, Ede en Putten komen, waar het slachtoffer vaak verblijft. Daarnaast moeten zij de man een schadevergoeding betalen van ruim 22.000 euro.

Het slachtoffer werd eind vorig jaar ontvoerd, met een vuurwapen bedreigd met de dood en na de ontvoering ook nog eens maandenlang afgeperst. ,,Dit zijn zeer laffe en ernstige feiten die in het algemeen voor de slachtoffers daarvan een traumatische gebeurtenis zijn en de in de maatschappij heersende gevoelens van onrust en onveiligheid versterken”, stelt de rechtbank in het vonnis.

Doelwit

,,Slachtoffers van dergelijke feiten kunnen een langdurige en ernstige psychische nasleep ondervinden”, zegt de rechtbank. Dit kwam eerder deze maand ook naar voren tijdens de slachtofferverklaring van de man.

,,Waarom moest dit mij overkomen? Waarom was mijn zaak het doelwit? Ze hebben het gedaan puur voor financieel gewin. Je weet niet of je het zult overleven. Uit angst om te worden neergeschoten, heb ik meegewerkt. Boven in parkeergarage, buiten het zicht van de camera’s dacht ik echt dat ik er geweest was.’’

Die parkeergarage was in Antwerpen, waar de verdachten de man heen brachten. Dat deden ze nadat hij opgepikt was bij zijn bedrijf en onder dreiging met een vuurwapen werd meegenomen naar een woning in Utrecht.

Na enige tijd in de woning voerde de tocht via diverse plaatsen in Brabant naar de Belgische stad. De rechtbank stelt: ,,Aangever is die nacht niet alleen in zijn vrijheid beperkt geweest, maar is tevens gedwongen om onder meer zijn pinpasjes af te geven met de daarbij behorende pincodes.” Hiermee pinde het duo 1500 euro.

Nachtmerrie

Ze lieten de man de volgende dag achter in Utrecht maar toen was de nachtmerrie voor hem nog niet voorbij. Daarna begon het afpersen, telefonisch. Zo raakte het slachtoffer 18.500 euro kwijt en werd geprobeerd nog eens 8.000 euro af te persen.