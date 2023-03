Jawohl! Hier in Utrecht is een Helene Fischer muziekbingo

Yentl ontwerpt een speciale kaart met Utrechtse ondernemin­gen die een vrouwelij­ke eigenaar hebben

In het kader van internationale vrouwendag 8 maart, maakte ondernemer Yentl Duijn de W0MEN30 MAP. Dat is een kaart van Utrecht waarop te zien is welke ondernemingen een vrouwelijke eigenaar hebben. Zelf richtte ze vijf jaar geleden horecazaak Karibu op. Vijf vragen aan haar over de WOMEN30 MAP.