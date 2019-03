Jayden (11) ziet unieke Playmobil-collectie verloren gaan: ‘Hij is er kapot van’

Bij een ongeluk op de A12 bij Driebergen is afgelopen weekend een grote Playmobil-collectie verloren gegaan. De Brabantse Jayden (11), die zijn verzameling als sneeuw voor de zon zag verdwijnen, was met zijn vader onderweg naar een 112-beurs in Veenendaal.

,,Hij is er echt kapot van’’, zegt Simone van Nuland, een vriendin van de familie en eigenares van een Playmobilwinkel in Den Bosch. ,,Ik werd door Jaydens vader gebeld na het ongeluk en ben er meteen naartoe gereden. Toen ik Jayden daar zag, brak mijn hart. Hij was boos en zó teleurgesteld. En dat allemaal door de schuld van iemand die véél te hard reed.’’

Jayden verzamelde brandweer-Playmobil. Het was een unieke collectie met een waarde van tussen de 10.000 en 15.000 euro. Het speelgoed is uit alle windstreken van de wereld gekomen. ,,Hij heeft op twee dingen na alles van de brandweercollectie, dat is heel bijzonder’’, zegt Van Nuland. ,,Zijn vader begon er veertig jaar geleden mee, Jayden is er al bijna tien jaar mee bezig. Nu is alles in één klap weg.’’

Vlak na het ongeval sprong Jayden direct uit de auto en rende vol ongeloof naar het speelgoed dat op de snelweg lag verspreid. ,,Een vriendje die mee was naar de beurs in Veenendaal, kon hem in nog in zijn kraag grijpen. Je loopt immers wel op een snelweg en dat kan levensgevaarlijk zijn. Het geeft aan hoe kapot Jayden was van dit verlies.’’

Volledig scherm Jayden bij zijn nog intacte collectie. © 2T-Toys

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is niet duidelijk. Wel is Jayden diep bedroefd over het verloren gaan van zijn Playmobil-collectie. In de trailer die achter de auto hing, stonden tientallen bakken met het speelgoed, dat uiteindelijk op de snelweg terechtkwam. Er is nog wat mee terug genomen, maar ongeveer alles is kapot of beschadigd. De rest lag in de sloot langs de A12.