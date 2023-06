Je elektrische auto onderweg opladen wordt stuk eenvoudiger: tientallen extra laadpunten in regio

indebuurt.nl Het is bijna Vaderdag: 7 restau­rants om je pa mee naartoe te nemen

Zondag 18 juni staat bij sommige mensen al weken, máánden rood omcirkeld in de agenda: Vaderdag! De dag waarop we onze vaders of vaderfiguren laten zien hoe speciaal ze voor ons zijn. Hoe? Door ze mee uit eten te nemen naar onze favoriete Utrechtse culinaire hotspots. Van deze zeven restaurants wordt je pa zeker weten blij.