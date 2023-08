Jennifer weet wanneer buurvrouw Samira voor de deur staat: ‘Ze heeft haar eigen manier van kloppen’

Hoe kan winkelcen­trum Leidsche Rijn Centrum meer bezoekers trekken? Dít zijn de plannen

Leidsche Rijn Centrum (LRC) bestaat vijf jaar en is slechts gedeeltelijk een succes. In en rondom de grote supermarkt van Jumbo komen veel bezoekers, maar aan de andere kant van het Utrechtse winkelcentrum is het een stuk stiller. Eigenaar a.s.r. real estate komt daarom met plannen om meer bezoekers te trekken.