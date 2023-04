Jens Toornstra blijft ook bij FC Utrecht bescheidenheid zelve: ‘Eet mijn banaan in de Kuip gewoon kleedkamer verder’

Plannen om IBB-com­plex uit te breiden: mogelijk nog 700 extra studenten­wo­nin­gen

SSH heeft ‘concrete ideeën’ over de bouw van nog eens 1100 studentenwoningen in Utrecht. Dat laat de woningcorporatie weten in reactie op het Actieplan studentenhuisvesting van de gemeente. Zo liggen er plannen om het IBB-complex te herontwikkelen en hier zeker 700 extra woningen bij te bouwen.