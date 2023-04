Jens Toornstra terug in de Kuip: ‘Geloof me: als die bal voor mijn voeten komt, schiet ik ’m binnen’

Afgelopen jaren maar 200 ‘gewone’ studenten­ka­mers bijgebouwd in Utrecht, maar nú gaat gemeente het tij keren

De kamernood in Utrecht is zo hoog dat het stadsbestuur het goedkoper wil maken om studentenwoningen bij te bouwen. Momenteel is het voor ontwikkelaars niet aantrekkelijk om ‘gewone’ kamers neer te zetten. Dat is, ondanks de grote tekorten, in de afgelopen jaren dan ook nauwelijks gebeurd.