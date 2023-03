Jeroen (21) wordt van zijn fiets geslagen en krijgt een pistool op zijn kin gedrukt: ‘Maar ik had niets bij me’

Bewoners zijn intimide­ren­de ‘drugsprin­sen’ in dure auto's spuugzat: ‘Vrouwen durven niet via voordeur’

Het drijft bewoners tot wanhoop: een grote groep jongens en mannen die tot midden in de nacht in dure auto's door de woonwijk scheuren, vrouwen die omlopen omdat ze er niet langs durven en ‘drugsprinsen’ die kinderen ronselen. Wat bewoners van de Marco Pololaan in Utrecht betreft moet het na jaren klagen bij gemeente en politie nu écht afgelopen zijn. ,,Ik woon hier niet meer met plezier.”