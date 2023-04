Jerry: de opvattingen over jongeren in de bijstand zijn zo veranderlijk als het weer

VOETBAL TOTAAL Strohalm DOSC, lastige dag GVVV, Houten verzuimt uit te lopen: dit is het overzicht van het amateur­voet­bal

GVVV liet in de derde divisie de kans liggen om in te lopen op koploper ACV. In Friesland eindigde het duel met Harkemase Boys in 0-0. In de tweede klasse was Maarssen onder leiding van de nieuwe coaches niet in staat om te winnen bij koploper BFC. In de derde klasse greep DOSC uit Den Dolder de laatste strohalm om directe degradatie te ontlopen. Wat gebeurde er nog meer op de velden? Met dit overzicht ben je helemaal bij.