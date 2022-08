Jerry Goossens: ‘Eva Oosters van Student & Starter is de Utrechtse Sanna Marin’

Primeur voor Utrecht: studenten­par­tij levert wethouder, 25-jarige Eva Oosters voorgedra­gen

In navolging van Delft levert nu ook de studentenpartij in Utrecht een wethouder. De 25-jarige Eva Oosters is door haar partij Student & Starter voorgedragen. Het besturen is haar met de paplepel ingegoten: haar vader is in Utrecht commissaris van de Koning.

26 mei