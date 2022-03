Jerry Goossens: ‘Het overplakken van een verkiezingsposter door Cees Bos was aandoenlijk’

Lijsttrek­ker betrapt op overplak­ken posters: ‘Het is iemand die op mij lijkt’

Lijsttrekker Cees Bos van Stadsbelang Utrecht is betrapt bij het overplakken van een voorbedrukt verkiezingsbord. De gemeente onderzoekt of de kosten voor het schoonmaken van meerdere borden in de stad kunnen worden verhaald op zijn partij. Bos ontkent in alle toonaarden.

14 maart