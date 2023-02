Jerry Goossens: ‘Ik hoop dat de gitaardieven eeuwig jeuk krijgen op een plek waar ze niet kunnen krabben’

In het lommerrijke Utrechtse dorp Benschop werd afgelopen weekeinde een brutale kraak gezet. Niet in een bank of juwelier -want die hebben ze in Benschop geloof ik niet- maar in de geluidsstudio van Jordi Langelaan.