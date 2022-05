Jerry Goossens: ‘Ik zou - als ik een Michelinmannetje was - meerdere Utrechtse restaurants een ster geven’

Video Apestad geniet van zomers carnaval: ‘Wat hebben we dit gemist’

Het is wennen: carnaval vieren op Hemelvaartsdag. Maar in Apestad, zoals IJsselstein een paar dagen per jaar heet, passen ze zich snel aan. Een lint van 34 praalwagens slingert met een oorverdovend lawaai door het stadje. Duizenden Apeluiers dansen, springen en drinken gezellig mee.

26 mei