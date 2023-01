Jerry Goossens over mislukte aardwarmteprojecten: ‘Ik zie een wildkattende wethouder’

Utrechtse wethouder: moskee moet tempo maken met vervanging van ‘illegale deuren’

Het is aan het bestuur van de Eyüp Sultan Moskee in Utrecht zelf om tempo te maken met de vervanging van ‘illegale deuren’ die zij heeft geplaatst in het gemeentelijk monument. Dat laat wethouder Eelco Eerenberg (D66) weten op mondelinge vragen van de fractie van Denk.

19 januari