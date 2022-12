Jerry Goossens veranderde van Jerry Oliver in Jerry Fucking Ramsey toen hij een Beef Wellington maakte

Edenaar (24) vrijgespro­ken van straatroof op parkeer­plaats van voormalig hotel Ibis

Een 24-jarige Edenaar is maandag vrijgesproken van het plegen van een straatroof in Veenendaal, ruim drie jaar geleden. Zowel de rechtbank in Utrecht als het Openbaar Ministerie (OM) en de advocaat van de man uit Ede vinden dat hij vrijuit moet gaan wegens gebrek aan bewijs.

19 december